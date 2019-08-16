12 человек были эвакуированы из-за пожара в кафе Burger King у Курского вокзала Москвы

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-16T16:10:07+03:00

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Дым, прорывающийся сквозь крышу здания кафе быстрого питания Burger King, расположенного недалеко от Курского вокзала первыми заметили прохожие. Именно они и вызвали пожарных. Тем временем посетители только спустя несколько минут почувствовали запах гари.

- Я сначала думал, что у них котлеты подгорели. А потом кто-то из поваров начал кричать: «пожар». Я сразу подорвался и выбежал на улицу, - рассказал «КП» очевидец Григорий Тимофеев.

Пожарные прибыли за считанные минуты.

В Москве у Курского вокзала горело кафе Burger King.

- Возгорание произошло в вытяжке одноэтажного здания по адресу ул. Земляной Вал, д. 26, стр. 1. Для безопасности из здания вывели 12 человек, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Сейчас на месте ЧП работают эксперты, которые пытаются установить причину возгорания. Кафе временно закрыли, когда оно возобновит работу, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU