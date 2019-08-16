12 человек были эвакуированы из-за пожара в кафе Burger King у Курского вокзала Москвы
Дым, прорывающийся сквозь крышу здания кафе быстрого питания Burger King, расположенного недалеко от Курского вокзала первыми заметили прохожие. Именно они и вызвали пожарных. Тем временем посетители только спустя несколько минут почувствовали запах гари.
- Я сначала думал, что у них котлеты подгорели. А потом кто-то из поваров начал кричать: «пожар». Я сразу подорвался и выбежал на улицу, - рассказал «КП» очевидец Григорий Тимофеев.
Пожарные прибыли за считанные минуты.
В Москве у Курского вокзала горело кафе Burger King.
- Возгорание произошло в вытяжке одноэтажного здания по адресу ул. Земляной Вал, д. 26, стр. 1. Для безопасности из здания вывели 12 человек, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
Сейчас на месте ЧП работают эксперты, которые пытаются установить причину возгорания. Кафе временно закрыли, когда оно возобновит работу, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU