Московская область вошла в число лучших регионов по предоставлению госуслуг

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-16T16:08:49+03:00

Подмосковье вошло в рейтинг субъектов РФ с самой высокой эффективностью организации услуг по принципу "одного окна".

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Московская область снова стала одним из лучших регионов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Подмосковье вошло в рейтинг субъектов РФ с самой высокой эффективностью организации таких услуг по итогам 2 квартала 2019 года. Рейтинг составил Минэкономразвития России.

Результаты рейтинга стали известны на VIII Межрегиональном форуме «Центры «Мои документы» - основа сервисного государства». Форум проходит 16-17 августа в Липецке. Его участниками стали представители Минэкономразвития России, госкорпорации «Росатом», руководителей МФЦ из разных регионов России, в том числе директор МФЦ Московской области Михаил Анисимов.

Рейтинг эффективности организации предоставления госуслуг составлялся Минэкономразвития с учетом многих показателей. Прежде всего, на основе оценки населением работы органов исполнительной власти по созданию и развитию сети центров «Мои документы». При этом учитывалась доля жителей региона, у которых есть доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», степень удовлетворенности граждан работой МФЦ, предоставление госуслуг по экстерриториальному принципу, реализация концепции «одного окна». Оценивался также внешний вид центров, например, соответствие МФЦ единому фирменному стилю.

ИСТОЧНИК KP.RU