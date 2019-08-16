2019-08-16T16:08:49+03:00
Общество

Московская область вошла в число лучших регионов по предоставлению госуслуг

Подмосковье отметили за организацию работы по принципу «одного окна»
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Подмосковье вошло в рейтинг субъектов РФ с самой высокой эффективностью организации услуг по принципу "одного окна".Подмосковье вошло в рейтинг субъектов РФ с самой высокой эффективностью организации услуг по принципу "одного окна".
Изменить размер текста:

Московская область снова стала одним из лучших регионов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Подмосковье вошло в рейтинг субъектов РФ с самой высокой эффективностью организации таких услуг по итогам 2 квартала 2019 года. Рейтинг составил Минэкономразвития России.

Результаты рейтинга стали известны на VIII Межрегиональном форуме «Центры «Мои документы» - основа сервисного государства». Форум проходит 16-17 августа в Липецке. Его участниками стали представители Минэкономразвития России, госкорпорации «Росатом», руководителей МФЦ из разных регионов России, в том числе директор МФЦ Московской области Михаил Анисимов.

Рейтинг эффективности организации предоставления госуслуг составлялся Минэкономразвития с учетом многих показателей. Прежде всего, на основе оценки населением работы органов исполнительной власти по созданию и развитию сети центров «Мои документы». При этом учитывалась доля жителей региона, у которых есть доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», степень удовлетворенности граждан работой МФЦ, предоставление госуслуг по экстерриториальному принципу, реализация концепции «одного окна». Оценивался также внешний вид центров, например, соответствие МФЦ единому фирменному стилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сегодня он бьет старика, что завтра?". Хабиб Нурмагомедов о дебоше Макгрегора
Минтруд собирается увеличить МРОТ почти на тысячу рублей
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
12 человек были эвакуированы из-за пожара в кафе Burger King у Курского вокзала Москвы
У берегов Камеруна пираты захватили судно с россиянами на борту
Эксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средств
Минобороны: Улан-Батор и Москва укрепляют военное сотрудничество
Минпромторг представил новые правила для кафе и магазинов
Россиянка устроила дебош в самолете из Доминиканы в Москву
В Гааге умерла принцесса Нидерландов Кристина
Пассажира самолета, приземлившегося в кукурузу, получат багаж до 18 августа
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
В России в брак стали вступать позже, а начинать половую жизнь – раньше
Суд оказался рассматривать дело экс-министра Кузнецова в особом порядке
На жену бывшего президента Киргизии возбудили уголовное дело
Глазьев оставит пост советника Путина по экономическим вопросам
Возле университета Алабамы неизвестные расстреляли пять человек
Пакистан выразил Индии протест из-за перестрелки в Кашмире
Самолет рейса Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель
Появилось видео с испытаний российского БПЛА «Охотник»
Президент Индонезии предложил лишить Джакарту статуса столицы
Забывчивую девочку затянуло в эсклатор
У неандертальцев нашли болезнь «ухо пловца-серфера»
«АвтоВаз» отзовет свыше 11 тыс. Lada Granta из-за брака
Врачи извлекли из бульдога 30 резиновых уточек
Российский турист утонул во время отдыха в Турции
Эрдоган поручил ускорить строительство АЭС в Турции
Второго пилота А 321, севшего в кукурузном поле, госпитализировали