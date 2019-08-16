2019-08-16T16:16:55+03:00
Экономика

Минтруд собирается увеличить МРОТ почти на тысячу рублей

Документ ожидает рассмотрения законодательными органами
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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В прошлом году повышение было только чуть больше ста рублейВ прошлом году повышение было только чуть больше ста рублейФото: REUTERS
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С 1 января 2020 года размер минимальной оплаты труда будет повышен до 12130 рублей. Соответствующая законопроект был подготовлен и опубликован Минтрудом.

Это повышение МРОТ будет в несколько раз крупнее, чем предыдущее. В этом году сумма составила 11280 рублей, это всего на 117 рублей больше, чем в 2018. Годом ранее эта сумма была приравнена специальным указом к прожиточному минимуму, теперь она индексируется исходя из показателя за второй квартал предыдущего года. Как рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, обычно цифра именно за этот период совпадает с годовой, сообщает Российская Газета.

Ранее KP.RU писала об инициативе профсоюзов поднятия величины МРОТ не просто до прожиточного минимума, а до величины потребительской корзины, она больше прожиточного минимума ровно в два раза и составляет около 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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