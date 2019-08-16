2019-08-16T16:23:12+03:00
Спорт

"Сегодня он бьет старика, что завтра?". Хабиб Нурмагомедов о дебоше Макгрегора

Российский спортсмен прокомментировал нападение ирландца на пожилого человека в баре
Юлия САЛЬНИКОВА
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Хабиб НурмагомедовХабиб НурмагомедовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов считает, что Конор Макгрегор должен отправиться в тюрьму. Причиной такого резкого высказывания стало нападение Чемпион UFC на пожилого посетителя бара в Дублине.

Макгрегор захотел угостить незнакомца выпивкой, а когда тот дважды отказался от виски, ударил мужчину по лицу. Случившееся попало на камеры наблюдения, а затем о выходке бойца написали в СМИ.

- За то, что он ударил старика по лицу, Макгрегора нужно арестовать и бросить за решетку, - прокомментировал видео TMZ Sport Нурмагомедов.

Российский спортсмен признает, что ирландец действительно много сделал для этого вида спорта. Но нападение профессионального бойца на простого человека не лучшими образом сказываются на восприятии спортсменов в обществе.

- Правительство должно наказать его. Это мое мнение. Я очень, очень зол из-за этого видео. Сегодня он бьет старика, что будет завтра? - сказал Нурмагомедов.

Проявлять агрессию к посторонним Макгрегору не впервой. В марте его задержали по обвинению в разбое. Оказалось, спортсмен отнял и разбил телефон поклонника, который хотел сделать с ним фото. До этого он совершил дебош в автобусе, один человек попал в больницу, а сам Макгрегор скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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