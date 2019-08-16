2019-08-16T17:06:48+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Пара из США, прожившая в браке почти 70 лет, раскрыла секрет долгих отношений

Супруги носят одинаковую одежду и уверены, что она помогает им поддерживать семейную идиллию
Людмила КУЗЬМИНА
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Пара, прожившая вместе 68 лет, раскрыла секрет счастливого бракаПара, прожившая вместе 68 лет, раскрыла секрет счастливого бракаФото: кадр с видео youtube.com
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Американская пара Фрэнсис и Розмари Клонц прожили в браке уже 68 лет. Супруги утверждают, что нашли идеальное средство поддержания долгих отношений.

Розмари вспоминает, что однажды ее мать подарила им одинаковые футболки. Идея им очень понравилась и постепенно они начали носить полностью одинаковую одежду. Стоит отметить, что познакомились будущие супруги еще в школе, так что стаж их отношений вероятно намного больше длительности брака.

Кроме того, по данным Metro помогает паре и вера в бога. Они строго соблюдают принцип: Сперва Иисус, затем другие и лишь в конце — ты. Издание отмечает, что семья Клонц вместе регулярно посещает церковные службы, неизменно радуя других прихожан своими одинаковыми костюмами.

Ранее в Соединенных Штатах обнаружили еще одну пожилую семейную пару, предпочитающую похожую одежду. Супруги тщательно подбирали комплекты для совместных выходов, однако о них знали лишь немногое близкие знакомые. Затем их внук опубликовал фото бабушки и дедушки в социальных сетях и пара мгновенно стала знаменита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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