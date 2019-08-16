2019-08-16T17:07:40+03:00
Политика

В Google трижды проигнорировали требования Роскомнадзора об удалении видео с You Tube

В российском ведомстве подчеркнули, что компания продолжает игнорировать нормы и требования законодательства РФ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Google трижды проигнорировали требования Роскомнадзора об удалении видео с You TubeВ Google трижды проигнорировали требования Роскомнадзора об удалении видео с You TubeФото: REUTERS
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В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Google трижды проигнорировала требование удалить с YouTube видеоролик, который оскорбляет госсимволы РФ - флаг и герб.

В российском ведомстве подчеркнули, что компания продолжает игнорировать нормы и требования законодательства РФ. При этом было подчеркнуто, что Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с Google.

- Роскомнадзор был вынужден трижды направлять в адрес компании Google соответствующие уведомления, однако доступ к указанному материалу до сих пор не ограничен, - подчеркнули в российском ведомстве.

Ярким примером игнорирования законодательства РФ, по мнению Роскомнадзора, стала история с роликом, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг России и производят оскорбительные действия в отношении герба.В ведомстве отметили, что видео скорее всего было сделано в Одессе, пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей. Ведомство, в частности, выявило, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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