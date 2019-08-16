СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-16T16:57:47+03:00

Захарова ответила на заявление Болтона о краже Россией американских технологий Фото: Михаил ФРОЛОВ

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«Интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира» - официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в краже Россией американских технологий.

Представитель МИД напомнила о множестве дипломатических объектов России , незаконно захваченных Штатами, среди них здание генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, перешедшие в собственность США.

«Если же Болтон не считает все это воровством, то США могут отдать все обратно» - передают РИА Новости обращение Марии Захаровой к советнику Трампа.

Она также добавила, что хуже всего перечисленного - «воровство большого количества граждан России из третьих стран».

Ранее сайт kp.ru передавал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже у Америки российскими инженерами технологий по созданию гиперзвукового оружия, в частности гиперзвуковых крылатых ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU