Захарова ответила на заявление Болтона о краже Россией американских технологий
«Интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира» - официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в краже Россией американских технологий.
Представитель МИД напомнила о множестве дипломатических объектов России , незаконно захваченных Штатами, среди них здание генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, перешедшие в собственность США.
«Если же Болтон не считает все это воровством, то США могут отдать все обратно» - передают РИА Новости обращение Марии Захаровой к советнику Трампа.
Она также добавила, что хуже всего перечисленного - «воровство большого количества граждан России из третьих стран».
Ранее сайт kp.ru передавал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже у Америки российскими инженерами технологий по созданию гиперзвукового оружия, в частности гиперзвуковых крылатых ракет.
ИСТОЧНИК KP.RU