Карелия получила 99 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования
Это распоряжение 15 августа подписал глава Правительства Дмитрий Медведев. С подобной просьбой о помощи поликлиникам и больницам Республики обратился глава Карелии Артур Парфенчиков.
В результате по 4,5 млн рублей получат Сегежская центральная районная больница и Межрайонная больница №1 в Костомукше - на эти деньги они закупят видеоэндоскопическое оборудование.
А 90 миллионов рублей пойдут на оснащение Республиканской больницы имени В.А. Баранова – в отделения травматологии и ортопедии, кардиохирургическое, урологии и операционный блок. Будут закуплены комплект оборудования для лечения мочекаменной болезни (метод дистанционной литотрипсии), аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, он служит для насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности, а также комплект оборудования для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в травматологи и ортопедии.
ИСТОЧНИК KP.RU