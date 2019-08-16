2019-08-16T17:43:48+03:00
Здоровье

Карелия получила 99 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования

Из резервного фонда Правительства РФ Республики Карелия выделили 99 миллионов рублей - на закупку медицинского оборудования
Михаил КОСОВ
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Это распоряжение 15 августа подписал глава Правительства Дмитрий Медведев. С подобной просьбой о помощи поликлиникам и больницам Республики обратился глава Карелии Артур Парфенчиков.

В результате по 4,5 млн рублей получат Сегежская центральная районная больница и Межрайонная больница №1 в Костомукше - на эти деньги они закупят видеоэндоскопическое оборудование.

А 90 миллионов рублей пойдут на оснащение Республиканской больницы имени В.А. Баранова – в отделения травматологии и ортопедии, кардиохирургическое, урологии и операционный блок. Будут закуплены комплект оборудования для лечения мочекаменной болезни (метод дистанционной литотрипсии), аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, он служит для насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности, а также комплект оборудования для оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи в травматологи и ортопедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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