2019-08-16T18:20:03+03:00
Экономика

Китай уступил место главного хозяина госдолга США

В последние несколько лет КНР занимала первое место по владению американскими бондами
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Крупнейшим держателем американских облигаций стала ЯпонияКрупнейшим держателем американских облигаций стала ЯпонияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупнейшим держателем американских облигаций стала Япония, располагающая государственными бумагами США на сумму 1.12 триллиона долларов. Такие данные привело американское министерство финансов в отчете за июль.

Третье место по владению облигациями Соединенных Штатов с большим отрывом заняла Великобритания, владеющая бондами на 323 миллиарда долларов.

Всего иностранный долг США составил 6,636 триллионов долларов против 6,539 триллионов долларов в мае.

Лидером в последние два года, как сообщает ТАСС, ежемесячно становился Китай.

Сумма располагаемых Россией госбумаг США составила 10.85 миллиардов долларов. Москва постепенно снижает эту цифру, распродавая облигации. Для сравнения – на зиму прошлого года Россия держала в 10 раз больше американских ценных бумаг, тогда их сумма составляла почти 100 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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