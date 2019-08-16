2019-08-16T18:36:03+03:00
Общество

"Лимузины уже в прошлом": В России состоялась первая в мире свадьба на беспилотнике

Необычную свадьбу сыграли в городке Иннополис, расположенном в Республике Татарстан [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Лимузины уже в прошлом": В России состоялась первая в мире свадьба на беспилотнике"Лимузины уже в прошлом": В России состоялась первая в мире свадьба на беспилотникеФото: Кадр видео
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В российском "городе будущего" Иннополисе, который расположен в Республике Татарстан, с населением всего в 407 человек, сыграли первую в мире свадьбу на беспилотнике. Необычный автомобиль настолько полюбился молодоженам, что они решили отказаться от поездки в ЗАГС на лимузине.

В одной из местных компаний - резидентов работает молодой жених Сергей Ульянов. Его невеста, Ирина Лукоянова, на данный момент является студенткой Казанского государственного медицинского университета. В течение нескольких месяцев ребята регулярно пользовались услугами беспилотного такси и были от него в полном восторге.

В России прошла первая в мире свадьба на беспилотнике.

В день торжества Сергея и Ирину регистрировали их в здании Технопарка им. А. Попова. Машина подвезла их к зданию в полностью автономном режиме без сопровождения бортового инженера.

Необычное такси строго соблюдает все ПДД и за короткое время доставляет своих пассажиров до нужного пункта. Фото: скрин с видео

Необычное такси строго соблюдает все ПДД и за короткое время доставляет своих пассажиров до нужного пункта.Фото: скрин с видео

- Мне кажется, вполне закономерно, что беспилотное такси первым появилось именно в Иннополисе. Правда, мне последнее время все реже удается вызвать беспилотную машину, спрос большой, и они часто бывают заняты другими заказами, - прокомментировал Сергей.

К слову, в Иннополисе беспилотное такси ездит уже почти год. В августе прошлого года этот инновационный городок стал первым в мире местом, где можно воспользоваться беспилотным такси для повседневных дел. На сегодняшний день жители и гости Иннополиса совершили более 3000 поездок на беспилотниках Яндекса.

В Иннополисе беспилотное такси ездит уже почти год Фото: скрин с видео

В Иннополисе беспилотное такси ездит уже почти годФото: скрин с видео

К слову, такое необычное такси строго соблюдает все ПДД и за короткое время доставляет своих пассажиров до нужного пункта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года стало известно о том, что беспилотные машины выпустят на дороги Москвы не раньше 2026 года. При этом ранее разработчики уже создали несколько беспилотных машин и начали тестировать их в инновационном центре "Сколково" и центре испытаний "НАМИ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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