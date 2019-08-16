Бывшего владельца ФК "Кубань" приговорили к девяти годам колонии
В пятницу, 16 августа, Мосгорсуд назначил девять лет колонии главе металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса", бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану. Ему предъявлено обвинение в хищении кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов.
- Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей, - огласил решение судья.
Более того, с бизнесмена взыскана сумма в 198 миллиардов рублей, пишет "РИА-Новости".
Суд также сохранил под арестом деньги бизнесмена: 1,5 миллиона рублей, более 40 тысяч долларов и около 15 тысяч евро.
Сообщается, что дело бизнесмена слушалось в закрытом режиме. Оно имеет гриф "совершенно секретно". Уголовное дело составляет 85 томов, один из которых с секретными материалами.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова. Бизнесмен подозревается в хищении средств на сумму более трех миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU