Бывшего владельца ФК "Кубань" приговорили к девяти годам колонии

СЕГОДНЯ 19:22 2019-08-16T19:40:56+03:00

Более того, с бизнесмена была взыскана сумма в 198 миллиардов рублей

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В пятницу, 16 августа, Мосгорсуд назначил девять лет колонии главе металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса", бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану. Ему предъявлено обвинение в хищении кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов.

- Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей, - огласил решение судья.

Более того, с бизнесмена взыскана сумма в 198 миллиардов рублей, пишет "РИА-Новости".

Суд также сохранил под арестом деньги бизнесмена: 1,5 миллиона рублей, более 40 тысяч долларов и около 15 тысяч евро.

Сообщается, что дело бизнесмена слушалось в закрытом режиме. Оно имеет гриф "совершенно секретно". Уголовное дело составляет 85 томов, один из которых с секретными материалами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова. Бизнесмен подозревается в хищении средств на сумму более трех миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU