2019-08-16T19:40:56+03:00
Общество

Бывшего владельца ФК "Кубань" приговорили к девяти годам колонии

Более того, с бизнесмена была взыскана сумма в 198 миллиардов рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Бывшего владельца ФК "Кубань" приговорили к девяти годам колонииБывшего владельца ФК "Кубань" приговорили к девяти годам колонииФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В пятницу, 16 августа, Мосгорсуд назначил девять лет колонии главе металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса", бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану. Ему предъявлено обвинение в хищении кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов.

- Признать Мкртчана виновным ... и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей, - огласил решение судья.

Более того, с бизнесмена взыскана сумма в 198 миллиардов рублей, пишет "РИА-Новости".

Суд также сохранил под арестом деньги бизнесмена: 1,5 миллиона рублей, более 40 тысяч долларов и около 15 тысяч евро.

Сообщается, что дело бизнесмена слушалось в закрытом режиме. Оно имеет гриф "совершенно секретно". Уголовное дело составляет 85 томов, один из которых с секретными материалами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова. Бизнесмен подозревается в хищении средств на сумму более трех миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров
Россия пригласила на юбилей Победы Ким Чен Ына и Бориса Джонсона
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Макрона
Китай уступил место главного хозяина госдолга США
"Лимузины уже в прошлом": В России состоялась первая в мире свадьба на беспилотнике
Карелия получила 99 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования
Бизнесмен Михаил Прохоров продал баскетбольный клуб соучредителю Alibaba
Пара из США, прожившая в браке почти 70 лет, раскрыла секрет долгих отношений
Захарова ответила на заявление Болтона о краже Россией американских технологий
В Google трижды проигнорировали требования Роскомнадзора об удалении видео с You Tube
"Сегодня он бьет старика, что завтра?". Хабиб Нурмагомедов о дебоше Макгрегора
Минтруд собирается увеличить МРОТ почти на тысячу рублей
Московская область вошла в число лучших регионов по предоставлению госуслуг
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
12 человек были эвакуированы из-за пожара в кафе Burger King у Курского вокзала Москвы
У берегов Камеруна пираты захватили судно с россиянами на борту
Эксперты по делу "Седьмой студии" не выявили растрату государственных средств
Минобороны: Улан-Батор и Москва укрепляют военное сотрудничество
Минпромторг представил новые правила для кафе и магазинов