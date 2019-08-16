2019-08-16T21:49:10+03:00
Общество

Власти Абхазии поддержали идею организации морского сообщения с Россией

Российский лайнер "Князь Владимир" в 2020 году пять раз зайдет в порт Сухума
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Власти Абхазии поддержали идею организации морского сообщения с РоссиейВласти Абхазии поддержали идею организации морского сообщения с РоссиейФото: Виктория МИНАЕВА
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Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев заявил, что российский лайнер "Князь Владимир" в 2020 году пять раз зайдет в порт Сухума.

- В октябре планируем тестовый заход, чтобы убедиться в том, что акватория и сам порт готов. Это нам даст возможность со следующего года уже порядка пяти судозаходов осуществлять в сухумский порт, - подчеркнул Джиоев.

По его мнению, если желающих посетить Абхазию на лайнере будет больше, то количество заходов судна в бухту увеличат.

- Средняя загрузка каждого судозахода - это порядка 600-700 человек, - подчеркнул Джиоев.

Он подчеркнул, что власти Абхазии также обсуждают вопросы упрощения пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов.

- Мы нашли определенные решения, и надеемся, что они позволят упростить оформление пассажиров, особенно иностранных граждан, - заявил Джиоев, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский турист погиб в Абхазии после купания в шторм. МЧС республики сообщило, что пострадавший был доставлен в городскую больницу, однако позже скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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