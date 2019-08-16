СЕГОДНЯ 22:16 2019-08-16T22:29:26+03:00

У берегов Камеруна пираты захватили два торговых судна и похитили с них 17 моряков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько часов назад сообщалось о похищении пиратами троих россиян

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СМИ сообщают, что пираты захватили у берегов Камеруна сразу два торговых судна и похитили с них 17 моряков.

Ранее сообщалось о том, что пираты захватили судно, на котором находились трое граждан России.

- Семнадцать китайских и украинских моряков были похищены, из которых девять китайцев были похищены с одного из судов, - сообщает агентство AFP.

Позже представитель международного морского бюро Ноэль Чунг подчеркнул, что девять моряков азиатского происхождения были похищены пиратами с борта греческого судна под флагом Либерии.

Вторым атакованным пиратами судном стал немецкий сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 16 августа, у берегов Камеруна пираты захватили судно с россиянами на борту. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU