У берегов Камеруна пираты захватили два торговых судна и похитили с них 17 моряков
СМИ сообщают, что пираты захватили у берегов Камеруна сразу два торговых судна и похитили с них 17 моряков.
Ранее сообщалось о том, что пираты захватили судно, на котором находились трое граждан России.
- Семнадцать китайских и украинских моряков были похищены, из которых девять китайцев были похищены с одного из судов, - сообщает агентство AFP.
Позже представитель международного морского бюро Ноэль Чунг подчеркнул, что девять моряков азиатского происхождения были похищены пиратами с борта греческого судна под флагом Либерии.
Вторым атакованным пиратами судном стал немецкий сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в пятницу, 16 августа, у берегов Камеруна пираты захватили судно с россиянами на борту. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU