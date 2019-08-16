В России вырос интерес абитуриентов к IT-направлениям

СЕГОДНЯ 22:55 2019-08-16T23:03:01+03:00

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Представители трех крупных российских вузов - Финансового университета при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова сообщили, что абитуриенты стали чаще обращать внимание на IT-направления при поступлении.

- Уже устойчиво несколько лет растет спрос на вещи, связанные с IT и computer since, - подчеркнул первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев.

Он также рассказал о том, что в последнее время восстановился спрос на менеджмент и право. В ВШЭ заметили интерес абитуриентов к естественным наукам, в особенности - к биотехнологиям, пишет "РИА-Новости".

- Зафиксирован был рост конкурса именно на направлениях IT. На направлениях подготовки, которые относятся к таким укрупненным группам, как информатика и вычислительная техника, - заявил проректор по учебно-методической работе РЭУ им. Г.В. Плеханова Петр Карасев.

Однако он уточнил, что это не в чистом виде информатика или экономика, а направления подготовки, которые обеспечивают технологические основы цифровизации экономики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский эксперт заявил о том, что в ближайшие 10 лет будет снижаться спрос на некоторые профессии. По мнению специалиста, среди «вымирающих» профессий – продавцы, охранники и водители, а также бухгалтеры, учителя иностранных языков и врачи общей практики.

ИСТОЧНИК KP.RU