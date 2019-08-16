В «Яндексе» считают, что работа новостных агрегаторов достаточно отрегулирована

16 Авг. 23:33 2019-08-17T00:04:42+03:00

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В «Яндексе» прокомментировали возможное ужесточение законодательства, касающегося регулирования работы новостных агрегаторов. По словам представителя компании, уже действующих законов для этого вполне достаточно.

Он напомнил, что «Яндекс.Новости» – это всего лишь «канал дoставки пользователям новостей других СМИ», именно в этом и заключается «суть новостного агрегатора, который автоматически обрабатывает огромные объемы публикаций в реальном времени». В компании добавили, что «если от канала доставки требуют проверки, редактирования и опрoвержения контента, он перестает быть каналом дoставки».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа депутаты намерены обсудить тему фейковых новостей. Речь идет о появившейся в СМИ информации о том, что в Думе якобы собираются запретить эксплуатацию старых автомобилей. На деле же, речь шла о том, чтобы ограничить «пенсионный возраст» для общественного транспорта. Причем некорректные публикации появлялись даже после того, как эти сообщения были опровергнуты. В связи с этим обсуждалась возможность ужесточить урегулирование работы новостных агрегаторов и законопроект об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах.

Как пояснили в «Яндексе», агрегатор не может вмешиваться в содержание новостей различных интернет-изданий.

«В частности, когда СМИ публикуют новость и не опровергают ее, агрегатор не может взять на cебя функцию опровержения. В случае, если cервис берет на себя такие функции, он перестает быть агрегатoром. Сценарий, когда «Новости» на «Яндексе» сами станут СМИ, кажется нам проигрышным для всей российской медиаиндустрии», - приводит слова представителя компании ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU