На МКАД сгорела Газель с газовым оборудованием
В пятницу, 16 августа, на 84-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) сгорел автомобиль «Газель» с газовым оборудованием. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего, прислали видео с места событий.
По словам самого водителя «Газели», он перевозил два газовых баллона. Мужчина также сообщил, что все его документы остались в салоне и сгорели, а сам он еле успел вовремя выбраться.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего выясняют сотрудники столичного управления ГИБДД.
Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад на 40-м километре внутренней стороны МКАД электрокар Tesla врезался в эвакуатор, после столкновения начался пожар. Тогда пострадали три человека. Позже выяснилось, что автомобиль ехал на автопилоте и не распознал ожидавшую погрузки на эвакуатор машину, очевидцы опубликовали видео аварии.
На МКАДе сгорела Газель с газовым оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU