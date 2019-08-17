2019-08-17T00:20:24+03:00
Происшествия

На МКАД сгорела Газель с газовым оборудованием

Причины ЧП выясняют сотрудники ГИБДД [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На МКАД сгорела ГазельНа МКАД сгорела ГазельФото: Кадр видео
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В пятницу, 16 августа, на 84-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) сгорел автомобиль «Газель» с газовым оборудованием. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего, прислали видео с места событий.

По словам самого водителя «Газели», он перевозил два газовых баллона. Мужчина также сообщил, что все его документы остались в салоне и сгорели, а сам он еле успел вовремя выбраться.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего выясняют сотрудники столичного управления ГИБДД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад на 40-м километре внутренней стороны МКАД электрокар Tesla врезался в эвакуатор, после столкновения начался пожар. Тогда пострадали три человека. Позже выяснилось, что автомобиль ехал на автопилоте и не распознал ожидавшую погрузки на эвакуатор машину, очевидцы опубликовали видео аварии.

На МКАДе сгорела Газель с газовым оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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