В крови людей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновске, обнаружен яд

СЕГОДНЯ 00:43 2019-08-17T00:51:39+03:00

Семь человек попали в больницу, двое из них скончались Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В крови людей, которые были доставлены в больницу Ульяновска с подозрением на отравление подсолнечным маслом, специалисты действительно обнаружили ядовитое вещество, которое входит в основу крысиного яда.

Об этом сообщил заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

«Вчера было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производное кумарина», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 16 августа, стало известно, что в больнице скончался один из семерых жителей Ульяновской области, отравившихся подсолнечным маслом. Ранее умерла женщина с теми же симптомами.

Об отравлении семи человек, в том числе двух детей, сообщили в областном Минздраве. Предположительно, все они ели салаты, приправленные подсолнечным маслом из одного источника.

ИСТОЧНИК KP.RU