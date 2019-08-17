В крови людей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновске, обнаружен яд
В крови людей, которые были доставлены в больницу Ульяновска с подозрением на отравление подсолнечным маслом, специалисты действительно обнаружили ядовитое вещество, которое входит в основу крысиного яда.
Об этом сообщил заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко.
«Вчера было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производное кумарина», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 16 августа, стало известно, что в больнице скончался один из семерых жителей Ульяновской области, отравившихся подсолнечным маслом. Ранее умерла женщина с теми же симптомами.
Об отравлении семи человек, в том числе двух детей, сообщили в областном Минздраве. Предположительно, все они ели салаты, приправленные подсолнечным маслом из одного источника.
ИСТОЧНИК KP.RU