На предприятиях и в офисах могут ограничить продажу чипсов и газировки

СЕГОДНЯ 01:18 2019-08-17T01:28:18+03:00

С такой инициативой выступил Минздрав, предложив в качестве альтернативы вредным продуктам йогурты и зерновые батончики

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Минздрав России предлагает ограничить на предприятиях и в офисах продажу слишком сладких, соленых и жирных продуктов: например, картофельных чипсов, газированных напитков, шоколадных батончиков, энерготоников и других вредных «вкусняшек». А вместо этого работодателям предлагают включить в рацион питания своих сотрудников продукты для здорового перекуса – такие, как йогурты с жирностью менее 2,5%, овощную соломку, яблочные чипсы или хрустилу, зерновые батончики и другие.

В корпоративных модельных программах «Укрепление здоровья работающих» также рекомендуют проанализировать «ассортимент столовой, кафе, буфета, кулинарии и автоматов продажи готовых продуктов питания», исключив из продажи продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, организовать доставку здорового питания на рабочие места.

Кроме того, для популяризации здорового питания и обучения сотрудников его основам рекомендуется периодически проводить тематические дни и акции, устраивать для работников соревнования на лучшие рецепты полезных блюд, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU