Масштабный сбой в компьютерных системах аэропортов США устранен
В пятницу, 16 августа, произошел масштабный сбой в работе компьютерной системы службы таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов. О проблеме, в частности, сообщили нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди и международный аэропорт Лос-Анджелеса, а также воздушные гавани многих других американских городов.
К этому часу неполадки в электронной сети удалось устранить, затронутые системы учета граждан возобновили работу, данные о пассажирах обрабатываются в обычном режиме. По словам представителя службы, нет оснований считать, что массовый сбой стал результатом каких-либо «противоправных действий».
Он пояснил, что у сотрудников службы таможенного и пограничного контроля США «был доступ к связанным с безопасностью базам данных, и все пассажиры прошли проверку в соответствии со стандартами безопасности», передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU