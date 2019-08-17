2019-08-17T03:52:33+03:00
В мире

Масштабный сбой в компьютерных системах аэропортов США устранен

Неполадки коснулись сетей службы таможенного и пограничного контроля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В аэропортах США произошел масштабный сбой в компьютерной системе Службы таможенного и пограничного контроляВ аэропортах США произошел масштабный сбой в компьютерной системе Службы таможенного и пограничного контроляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 16 августа, произошел масштабный сбой в работе компьютерной системы службы таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов. О проблеме, в частности, сообщили нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди и международный аэропорт Лос-Анджелеса, а также воздушные гавани многих других американских городов.

К этому часу неполадки в электронной сети удалось устранить, затронутые системы учета граждан возобновили работу, данные о пассажирах обрабатываются в обычном режиме. По словам представителя службы, нет оснований считать, что массовый сбой стал результатом каких-либо «противоправных действий».

Он пояснил, что у сотрудников службы таможенного и пограничного контроля США «был доступ к связанным с безопасностью базам данных, и все пассажиры прошли проверку в соответствии со стандартами безопасности», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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