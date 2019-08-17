США решили арестовать освобожденный Гибралтаром иранский танкер Grace 1
Соединенные Штаты решили конфисковать иранский танкер Grace 1, который в начале июля был задержан, а спустя почти полтора месяца освобожден властями Гибралтара.
Ордер на его арест выдал в пятницу, 16 августа, Федеральный суд округа Колумбия. В постановлении суда говорится, что «нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Кроме того, в документе отмечается, что основанием для компенсации судна стали обвинения в «банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские власти объявили, что подозревают супертанкер Grace 1, который под флагом Панамы вез сырую нефть из Ирана в Сирию, в содействии Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
ИСТОЧНИК KP.RU