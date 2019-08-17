2019-08-17T04:48:17+03:00
В мире

США решили арестовать освобожденный Гибралтаром иранский танкер Grace 1

В постановлении американского суда говорится, что само судно и находящиеся на его борту нефтепродукты, а также сумма в $995 тысяч подлежат конфискации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты решили конфисковать иранский танкер Grace 1, который в начале июля был задержан, а спустя почти полтора месяца освобожден властями Гибралтара.

Ордер на его арест выдал в пятницу, 16 августа, Федеральный суд округа Колумбия. В постановлении суда говорится, что «нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Кроме того, в документе отмечается, что основанием для компенсации судна стали обвинения в «банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские власти объявили, что подозревают супертанкер Grace 1, который под флагом Панамы вез сырую нефть из Ирана в Сирию, в содействии Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

ИСТОЧНИК KP.RU

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