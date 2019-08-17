2019-08-17T05:31:49+03:00
Политика

Глава МИД Польши придумал, чем «напугать» Россию

По мнению Чапутовича, средством «устрашения» для нашей страны должно стать присутствие войск США на польской территории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичМинистр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в очередной раз призвал США направить в его страну больше американских военных, заявив, что присутствие войск Соединенных Штатов будет «внушать России страх» сильнее, чем если их отправить в Западную Европу.

По его мнению, «присутствие американских войск в Польше играет очень важную, отпугивающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе».

«Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», - приводит слова Яцека Чапутовича Polsat.

Глава польского МИД также выразил надежду, что этот вопрос удастся решить во время будущего визита президента США Дональда Трампа в Варшаву.

К слову, как писал сайт kp.ru, польские власти уже не первый год уговаривают Вашингтон увеличить численность воинского контингента в Польше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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