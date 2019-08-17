Экс-глава МИД Франции призвал Европу наладить отношения с Россией раньше Трампа

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-17T09:10:05+03:00

Юбер Ведрин заявил, что Западу необходимо исправить политику последних лет, которая «подтолкнула» Москву к Пекину

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Европа должна наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Соответствующие заявление сделал бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы», - сказал он в интервью газете Figaro.

Ведрин отметил, что сформулированная президентом Франции Эммануэлем Макроном политика заключается в том, чтобы «связать Россию с Европой» и исправить отношение Запада последних лет, которое «подтолкнуло» Москву к Пекину.

По словам экс-министра, предстоящая встреча Макрона с президентом России Владимиром Путиным будет «полезной попыткой», чтобы выйти «из безвыходного положения и напрасной войны, которая ведется в течение многих лет».

Напомним, 19 августа состоится встреча Путина и Макрона. Лидеры государств собираются обсудить конфликт на Украине, обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU