Минторг США может продлить лицензию для Huawei на 90 дней

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-17T10:01:13+03:00

Минторг США может продлять лицензия для Huawei на 90 дней Фото: REUTERS

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Министерство торговли США может продлить временную генеральную лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, которая позволяет ей приобретать компоненты и технологии американских производителей.

По информации источника агентства Reuters, временная лицензия, действующая с 20 мая по 19 августа, может быть продлена еще на 90 дней.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая Министерство торговли США запретило деятельность китайской компании на территории страны. После внесения корпорации в американский черный список Google и ряда крупных IT-компаний объявили о приостановке сотрудничества с Huawei.

Впоследствии ведомство отменило ограничение и выдало компании временную лицензию, которая дает право Huawei до 19 августа обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для своих мобильных устройств, а также приобретать необходимые товары в США.

ИСТОЧНИК KP.RU