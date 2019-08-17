Взрыв в ресторане Китая: четыре человека погибли

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-17T10:48:02+03:00

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В результате утечки газа в одном из ресторанов в китайском городе Бэйпяо провинции Ляонин на северо-востоке страны, прогремел взрыв, унесший жизни четырех человек.

Происшествие произошло в пятницу, 16 августа в 19:40 по местному времени (14:40 мск). В результате инцидента пострадало 16 человек. Все были госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое.

На месте ЧП работают правоохранительные органы и представители властей. Ведется следствие, и выясняются причины инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В январе этого года в результате утечки газа мощный взрыв прогремел в булочной Парижа. Пламя охватило соседние здания. Тогда никто не погиб, но было много пострадавших, а на место прибыли даже премьер Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

ИСТОЧНИК KP.RU