Взрыв в ресторане Китая: четыре человека погибли
В результате утечки газа в одном из ресторанов в китайском городе Бэйпяо провинции Ляонин на северо-востоке страны, прогремел взрыв, унесший жизни четырех человек.
Происшествие произошло в пятницу, 16 августа в 19:40 по местному времени (14:40 мск). В результате инцидента пострадало 16 человек. Все были госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое.
На месте ЧП работают правоохранительные органы и представители властей. Ведется следствие, и выясняются причины инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
В январе этого года в результате утечки газа мощный взрыв прогремел в булочной Парижа. Пламя охватило соседние здания. Тогда никто не погиб, но было много пострадавших, а на место прибыли даже премьер Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.
ИСТОЧНИК KP.RU