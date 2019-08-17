2019-08-17T12:34:30+03:00
Спорт

"Бавария" приобрела полузащитника Коутиньо

Бразильский футболист "Барселоны" уехал в аренду в мюнхенский клуб
Дарья КРЫЛОВА
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"Бавария" официально объявила о присоединении полузащитника каталонцев Филипе Коутиньо к ее составу"Бавария" официально объявила о присоединении полузащитника каталонцев Филипе Коутиньо к ее составуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Бавария" официально объявила о присоединении полузащитника каталонцев Филипе Коутиньо к ее составу. Вчера были закрыты последние формальности по взятию Коутиньо в годичную аренду с правом выкупа со стороны Баварии.

По информации источника, право выкупа полузащитника в случае удовлетворения его игрой, откроется для мюнхенцев следующим летом. Также, во время аренды на сезон 2019-2020 выплачивать игроку зарплату будет Бавария. Сумма сделки не называется, но зарплата Коутиньо в Барселоне составляла 11 миллионов евро в год.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро. В составе сине-гранатовых он провёл 76 матчей, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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