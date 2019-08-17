2019-08-17T12:48:08+03:00
Происшествия

МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321

Ведется работа с расшифрованной информацией речевого самописца
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) скопировали информацию с бортовых самописцев Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку 15 августа на поле около подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом сообщили в МАК.

«Работа с "черными ящиками" в лаборатории продолжается, ведется анализ информации», - предает ТАСС слова собеседника в ведомстве, который подчеркнул, что еще преждевременно говорить об окончании расшифровки самописцев.

Напомним, экстренная посадка самолет рейса Москва - Симферополь произошла утром 15 августа. Причиной аварийной посадки воздушного судна стало попадание птицы в двигатель. На борту лайнера находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Благодаря действиям пилота все находившиеся на борту остались живы. Экипаж представили к государственным наградам.

Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

ИСТОЧНИК KP.RU

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