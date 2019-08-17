СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-17T13:02:19+03:00

Более 85 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае Фото: REUTERS

В результате стихии в северо-восточно провинции Цзилинь обрушилось около 250 жилых зданий

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Власти Китая эвакуировали более 85 тысяч человек, проживающих в северо-восточной провинции Цзилинь. Причиной стал тайфун «Лекима», который обрушился на побережье страны, а также накрыл Японию.

По данным агентства Синьхуа, сильнейшие ливни затронули более чем 25,8 тысячи гектар сельскохозяйственных угодий и 1,2 тысячи гектар были полностью уничтожен. В результате стихии обрушилось около 250 жилых зданий. Шквалистый ветер уже повалил почти три тысячи деревьев, сотню столбов ЛЭП.

Этот тайфун стал девятым с начала года. Предварительный ущерб оценивается в 12,6 миллиона долларов. На борьбу с последствиями стихии выведены около тысячи спасателей, более сотни пожарных машин и спасательных лодок.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, жертвами тайфуна «Лекима» на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян стали более 28 человек, судьба 20 неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU