2019-08-17T13:12:37+03:00
Спорт

Зидан включил в заявку "Реала" на матч с "Сельтой" Бэйла и Хамеса

Французский специалист вынужден строить игру на футболистах, от которых клуб пытался избавиться все лето
Дарья КРЫЛОВА
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Зидан включил в заявку на матч Гарета Бэйла и вернувшегося из аренды Хамеса РодригесЗидан включил в заявку на матч Гарета Бэйла и вернувшегося из аренды Хамеса РодригесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Тренерский штаб Зинедина Зидана окончательно определился с заявкой на сегодняшний матч 1 тура испанской Ла Лиги против «Сельты». Зидан включил в заявку на матч Гарета Бэйла и вернувшегося из аренды Хамеса Родригеса и не исключает выход обоих футболистов на поле с первых минут.

Примечательно, что обоих футболистов королевский клуб настойчиво пытался продать на протяжении всего летнего трансферного окна. И, если все предложения по Бэйлу (от китайского клуба) отверг сам футболист, то предложения по Родригесу (от «Наполи» и «Атлетико») отверг уже королевский клуб.

Вполне возможно своим участием в стартовом для «Реала» матче сезона Бэйл и Родригес обязаны травме бедра у Эдена Азара, которую бельгиец получил на тренировке днем ранее.

Зидан сказал, что в матче против «Сельты» основную ставку в нападении делает именно на Бэйла.

«Казалось, что Бэйл покинет клуб, но сейчас он с нами. Всё меняется. Отныне я буду полагаться на него, как и на других. Я буду полагаться на всех игроков, которые сейчас есть в команде. У Гарета есть своё место, он важный футболист. Надеюсь, что все игроки затруднят мне выбор состава на матчи», — приводит слова Зидана Sky Sports.

Матч с «Сельтой» состоится сегодня в 6 вечера по московскому времени. Как сообщает официальный Твиттер команды, всего в заявку на матч вошло 22 игрока: Навас, Куртуа, Альтубе; Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола; Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско; Бензема, Бэйл, Васкес, Йович, Б. Диас, Винисиус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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