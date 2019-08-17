2019-08-17T13:40:22+03:00
Происшествия

Причиной пожара в отеле Одессы «Токио стар» называют возгорание проводки

Зеленский заявил, что лично проследит за ходом расследования происшествия [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Причиной пожара в отеле Одессы могло стать возгорание проводки. Скрин с видеоПричиной пожара в отеле Одессы могло стать возгорание проводки. Скрин с видео
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Причиной пожара в отеле «Токио стар» в Одессе, унесшего жизни восьми человек, могло стать возгорание проводки. Об этом сообщили в областной госадминистрации.

«Была выявлена щитовая - основной очаг, откуда пошло пламя. В этой щитовой находится проводка, которая, по предварительному мнению следователей, могла вспыхнуть», - сказал представитель полиции Украины на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично проследит за ходом расследования, «чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости». Глава незалежно также сообщил, что отвечать будут не только непосредственные виновные в пожаре, но и собственник «так называемого отеля» Вадим Черный.

Премьер Украины Владимир Гройсман поручил провести масштабную проверку отелей и санаториев.

Как писал ранее сатй kp.ru, в ночь с 16 на 17 августа в отеле «Токио стар» произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, а десять были госпитализированы. Всего в здании гостиницы находились 200 человек. По статье «Нарушение правил пожарной безопасности» было возбуждено уголовное дело.

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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