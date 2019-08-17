2019-08-17T14:16:35+03:00
В мире

Китай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций США

Китайская CNPC планировала загрузить в танкеры около 5 миллионов баррелей венесуэльского черного золота
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций СШАКитай отказался от закупок нефти у Венесуэлы из-за ужесточения санкций СШАФото: REUTERS
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В августе китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC отказалась от закупки около 5 миллионов баррелей венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций в отношении Боливарианской республики.

По данным Bloomberg, Пекин ни разу за 10 лет не отказывался от закупок нефти у Каракаса. Однако, источник агентства сообщает, что отмена планов на август не говорит о полной остановке контактов Китая с Венесуэлой по вопросу закупки углеводородов.

Стоит отметить, что после того, как в январе этого года Вашингтоном ввел санкции против государственной нефтяной компании PDVSA, КНР стал главным пунктом назначения танкеров с нефтью из Боливарианской республики. Bloomberg подсчитал, что в этом году Пекин ежедневно импортировала 339 тысяч баррелей черного золота из Венесуэлы.

В начале августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку активов и собственности властей Венесуэлы на страны. Под действие ограничений подпадает и нефтяная компания PDVSA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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