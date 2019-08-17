СК опроверг появление мародеров на месте жесткой посадки Airbus 321

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-17T15:18:30+03:00

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Следственный комитет России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что на месте аварийной посадки самолета Airbus 321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье появились мародеры.

Сообщалось об украденных ремнях безопасности, спасательных жилетах и контейнерах с аварийно-спасательным оборудованием. В ведомстве опровергли возможность проникновения посторонних на территорию оцепления, поскольку в районе ЧП постоянно дежурят сотрудники управления МВД "Раменское".

"На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна", - говорится в сообщении на сайте СК.

Обеспечивается сохранность конструкции лайнера. Посторонних на месте происшествия не зафиксировано.

Напомним, что 15 августа на кукурузное поле возле аэропорта "Жуковское" аварийно сел самолет рейса Москва-Симферополь. В двигатели попала стая чаек, из-за чего они почти сразу отказали. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Сайт kp.ru писал, что пострадали 76 человек, лишь одна женщина была госпитализирована. Всем пассажирам обещали компенсацию в 100 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726185" frameborder="0"></iframe> «С левой стороны обходите!».Пилоты руководят эвакуацией после экстренной посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU