"Спартак" подписал контракт с воспитанником "ПСЖ" Кутателадзе

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-17T15:40:12+03:00

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К московскому "Спартаку" присоединился 18-летний грузинский нападающий Николоз Кутателадзе. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Подробности контракта со спортсменом не разглашаются, однако свой первый матч в новой команде он сыграет уже в эту субботу, 17 августа. Кутателадзе появится на поле под 13-м номером. Его первыми противниками станут футболисты молодежного клуба ЦСКА. Об этом говорится в посте Twitter-аккаунта столичного ФК.

Николоз обучался в пражской "Спарте", а также академиях "Лилля" и "Пари Сан-Жермен". В 2016-2017 годах привлекался в юношеские сборные Грузии, а в ноябре 2018-го перешел в "Анжи", но пробыл там всего три месяца, не сыграв ни одного матча.

Сайт kp.ru писал, что ранее "Спартак" приобрел также 21-летнего голландского полузащитника Гуса Тиля, который выступал в чемпионате Нидерландов за клуб АЗ Алкмаар.

ИСТОЧНИК KP.RU