Голодный француз застрелил официанта за долгое ожидание сэндвича

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-17T16:19:05+03:00

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В коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции посетитель ресторана застрелил официанта. Убийство произошло так быстро, что гости и сотрудники не сразу поняли, что случилось. Мужчина сделал заказ. Но приготовление сэндвича заняло больше времени, чем он ожидал. Гость стал нервничать, закончилось тем, что он достал оружие и выстрелил в официанта.

Как сообщает France Info, пуля попала в плечо. Посетитель быстро выбежал из здания, а коллеги вызвали раненому неотложку. Однако, спасти официанта не удалось. Ему было 28 лет. Убийство произошло в 21.00 (22.00 по московскому времени). Нападавший до сих пор не найден, его розыском занимается полиция. Кстати, французские журналисты не уточняют, сколько времени пришлось ждать посетителю сэндвича.

Преступления в кафе случались в России. Сайт kp.ru писал, что в кафе на юге Волгограда посетители расстреляли повара и избили официанта. Причиной стало отсутствие терминала оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU