2019-08-17T16:44:25+03:00
Спорт

Роналду станцевал безумные танцы в новой рекламе

Криштиану Роналду снялся в рекламном ролике, где ему пришлось исполнять танцы в стиле азиатской поп-музыки
Дарья КРЫЛОВА
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Пустился в странные танцы ради рекламного роликаПустился в странные танцы ради рекламного роликаФото: принтскрин видео.
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Сеть онлайн-магазинов Shopee Singapore опубликовала новый ролик, звездой которого стал нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Сюжет ролика состоит в том, что Роналду забивает свой фирменный гол со стандарта в верхнюю девятку поверх стенки и бежит к угловому флажку, чтобы его отпраздновать, но в изумлении замечает, что ни одному зрителю на стадионе происходящее на поле не интересно. Все зрители заняты покупками в интернет-магазине Shopee. Арбитр показывает Роналду оранжевую карточку с логотипом магазина, и игрок от радости пускается в пляс по полю, ведь теперь он тоже может не тратить время на покупки, а все заказывать по щелчку пальцев.

В официальном Твиттере под видео с рекламным роликом отмечается как хорошо Криштиану Роналду владеет своим телом и движется вполне в стиле азиатских исполнителей поп-музыки. Подписчикам так же предлагается выбрать наиболее понравившийся эпизод из короткометражного ролика и написать комментарий под постом.

Shopee Singapore on Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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