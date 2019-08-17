В Чебоксарах до конца года откроют новую многопрофильную поликлинику

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-17T17:21:21+03:00

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В столице Чувашии до конца этого года откроется новая многопрофильная поликлиника Центральной городской больницы. В просторном здании, которое появилось в Чебоксарах на месте старой больницы и родильного дома, сейчас заканчиваются отделочные работы. И.о Главы Чувашии Иван Моторин 15 августа посетил новый медицинский комплекс и лично убедился, что строительство будет завершено в срок.

Сейчас работы идут даже с опережением графика: в здании заканчивают отделку стен, пола, потолков, монтируют системы вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления. Одновременно в клинике устанавливают новое медицинское оборудование - в одном из кабинетов уже появился современный рентгенодиагностический комплекс. В следующем месяце в лечебное учреждение начнут завозить мебель.

Иван Моторин обсудил со строителями благоустройство территории больницы и поинтересовался, соблюдается ли график поставок стройматериалов. Места в новом здании хватит и врачам, и пациентам: поликлиника занимает площадь в 17 тысяч кв. метров. Планируется, что за одну смену в ней будут принимать до 500 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU