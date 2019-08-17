Гражданская гвардия Испании задержала вероятных поджигателей лесов

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-17T17:55:31+03:00

Один из подозреваемых может быть причастен к возникновению не менее шести пожаров

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Гражданская гвардия Испании задержала девятерых подозреваемых в причастности к возникновению лесных пожаров в стране. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Задержанные подозреваются не только в умышленных поджогах, но и в причастности к возникновению пожаров по неосторожности. Причем один из вероятных преступников может быть замешан не менее чем в шести инцидентах.

Все эти люди проходят по делу об 11 случаях природных возгораний. Самый серьезный из них возник на испанском острове Гран-Канария. Пламя охватило 1,5 тысячи гектаров леса. Спасатели эвакуировали несколько сотен человек.

Всего же с начала года общая площадь лесных пожаров в Испании составила свыше 56,5 тысячи гектаров. В прошлом году цифра была в четыре раза меньше, передает агентство EFE.

Сайт kp.ru писал, что в 2018-м проблемы с природными пожарами испытывала не только Испания, но и многие другие страны Европы. Причиной стала установившаяся на континенте жаркая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU