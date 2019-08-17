2019-08-17T18:32:24+03:00
Политика

Заседание СБ ООН по Сирии вновь отменили из-за самочувствия Педерсена

Спецпосланник генсека международной организации получил травму глаза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр ПедерсенСпецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр ПедерсенФото: REUTERS
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Ежемесячное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по политическому урегулированию в Сирии вновь пришлось отменить из-за плохого самочувствия спецпосланника генерального секретаря ООН Гейра Педерсена.

Встреча должна была состояться в понедельник, 19 августа. Об отмене обсуждения сообщил источник в международной организации.

"В понедельник заседание не состоится", - цитирует его ТАСС.

Офис спецпосланника ООН еще в июле сообщил о том, что Педерсен травмировал глаз и теперь проходит лечение. Он не посещает публичные мероприятия и встречи.

Сайт kp.ru писал, что Педерсен стал новым спецпосланником генсекретаря в октябре прошлого года. Его кандидатуру утвердил сам глава ООН Антониу Гутерриш. До назначения дипломат работал послом Норвегии в Китае, а еще ранее занимал должность постоянного представителя страны при всемирной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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