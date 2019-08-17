2019-08-17T18:50:10+03:00
Общество

Умер Ричард Уильямс, нарисовавший кролика Роджера

В пятницу, 16 августа, в Великобритании умер Ричард Уильямс
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Англии умер Ричард Уильямс - известный режиссер кино и мультипликации, нарисовавший главных героев художественного фильма Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера".

Смерть застала 86-летнего аниматора в его собственном доме в британском городе Бристоль в минувшую пятницу, 16 августа. Трагические новости сообщили члены семьи Уильямса, передает Guardian.

Трейлер фильма Кто подставил Кролика Роджера? .

ИСТОЧНИК KP.RU

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