Умер Ричард Уильямс, нарисовавший кролика Роджера
В пятницу, 16 августа, в Великобритании умер Ричард Уильямс
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В Англии умер Ричард Уильямс - известный режиссер кино и мультипликации, нарисовавший главных героев художественного фильма Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера".
Смерть застала 86-летнего аниматора в его собственном доме в британском городе Бристоль в минувшую пятницу, 16 августа. Трагические новости сообщили члены семьи Уильямса, передает Guardian.
Трейлер фильма Кто подставил Кролика Роджера? .
ИСТОЧНИК KP.RU