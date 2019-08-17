Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти человек
Число жертв пожара в одесском отеле "Токио Стар" увеличилось до девяти человек. Спасатели обнаружили еще одно тело при разборе завалов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Сайт kp.ru писал, что один из самых дешевых отелей Одессы вспыхнул в ночь с пятницы на субботу, 17 августа. Очаг возгорания находился в районе распределительного щита, поэтому вероятной причиной пожара считается замыкание проводки.
В момент инцидента в отеле находилось порядка 200 постояльцев. Девять человек погибли, десять пострадали - из них лишь одному не понадобилась госпитализация. Остальные находятся в состоянии средней тяжести. Анкетные данные последнего обнаруженного погибшего все еще устанавливаются, сообщается на сайте ГСЧС.
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU