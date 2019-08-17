Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти человек

СЕГОДНЯ 20:42 2019-08-17T20:42:46+03:00

При разборе завалов было обнаружено тело еще одного погибшего

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Число жертв пожара в одесском отеле "Токио Стар" увеличилось до девяти человек. Спасатели обнаружили еще одно тело при разборе завалов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сайт kp.ru писал, что один из самых дешевых отелей Одессы вспыхнул в ночь с пятницы на субботу, 17 августа. Очаг возгорания находился в районе распределительного щита, поэтому вероятной причиной пожара считается замыкание проводки.

В момент инцидента в отеле находилось порядка 200 постояльцев. Девять человек погибли, десять пострадали - из них лишь одному не понадобилась госпитализация. Остальные находятся в состоянии средней тяжести. Анкетные данные последнего обнаруженного погибшего все еще устанавливаются, сообщается на сайте ГСЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726497" frameborder="0"></iframe> При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU