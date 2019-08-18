Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы

СЕГОДНЯ 01:42 2019-08-18T01:50:13+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II «настойчиво рекомендовала» жене своего внука принца Гарри – американке Меган Маркл, ныне герцогине Сассекской – исключить из своего гардероба всю рваную и потертую одежду. Особенно джинсы, которые она сама считает рабочей одеждой.

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце. По данным собеседника издания, такая рекомендация от королевы поступила перед приездом родственников к ней в шотландское поместье Балморал. Дело в том, что Меган Маркл вместе с супругом Гарри и трехмесячным сыном Арчи собрались навестить венценосную бабушку в Балморале, и та решила заранее предупредить невестку о необходимости соблюдать строгий стиль в одежде.

Отмечается, что Елизавета II также очень недовольна тем, что Меган носит платья длиной выше колена и обувь на танкетке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, британский принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая прошлого года, а 6 мая этого года у супругов родился первенец.

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В наряде невесты должно быть «что старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое» – есть такая свадебная традиция в зарубежных странах. И невеста Меган Маркл ей последовала. Да так, что тронула сердца по всему миру. На свадьбу с принцем Гарри Меган надела кольцо с огромным аквамарином, принадлежавшее принцессе Диане – матери своего любимого (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707534" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.

ИСТОЧНИК KP.RU