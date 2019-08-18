2019-08-18T02:18:23+03:00
Происшествия

Подлинность расшифровки переговоров пилотов самолета А321 с диспетчерами подтвердили «Уральские авиалинии»

Из записи понятно, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж лайнера о птицах над полем возле аэропорта Жуковский [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле возле аэропорта "Жуковский"Самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле возле аэропорта "Жуковский"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Опубликованная в СМИ расшифровка переговоров экипажа самолета Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который утром 15 августа совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, — не фальшивка. Ее подлинность подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«Подтверждаем подлинность расшифровки», - цитирует Интерфакс слова представителя «Уральских авиалиний».

Напомним, вылетевший из Жуковского в Симферополь лайнер совершил жесткую посадку вскоре после взлета из-за отказа двигателя: в него попали птицы. На борту в тот момент находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, за помощью к медикам после ЧП обратились 74 человека. Шестерых из них, в том числе одного ребенка, пришлось госпитализировать.

"Всем было страшно", – пассажиры о посадке самолёта в подмосковном Жуковском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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