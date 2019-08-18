Подлинность расшифровки переговоров пилотов самолета А321 с диспетчерами подтвердили «Уральские авиалинии»

СЕГОДНЯ 02:18 2019-08-18T02:18:23+03:00

Из записи понятно, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж лайнера о птицах над полем возле аэропорта Жуковский [видео]

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Опубликованная в СМИ расшифровка переговоров экипажа самолета Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который утром 15 августа совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, — не фальшивка. Ее подлинность подтвердили в пресс-службе авиакомпании.

«Подтверждаем подлинность расшифровки», - цитирует Интерфакс слова представителя «Уральских авиалиний».

Напомним, вылетевший из Жуковского в Симферополь лайнер совершил жесткую посадку вскоре после взлета из-за отказа двигателя: в него попали птицы. На борту в тот момент находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, за помощью к медикам после ЧП обратились 74 человека. Шестерых из них, в том числе одного ребенка, пришлось госпитализировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726187" frameborder="0"></iframe> "Всем было страшно", – пассажиры о посадке самолёта в подмосковном Жуковском.

ИСТОЧНИК KP.RU