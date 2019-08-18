Подлинность расшифровки переговоров пилотов самолета А321 с диспетчерами подтвердили «Уральские авиалинии»
Опубликованная в СМИ расшифровка переговоров экипажа самолета Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который утром 15 августа совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, — не фальшивка. Ее подлинность подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
«Подтверждаем подлинность расшифровки», - цитирует Интерфакс слова представителя «Уральских авиалиний».
Напомним, вылетевший из Жуковского в Симферополь лайнер совершил жесткую посадку вскоре после взлета из-за отказа двигателя: в него попали птицы. На борту в тот момент находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, за помощью к медикам после ЧП обратились 74 человека. Шестерых из них, в том числе одного ребенка, пришлось госпитализировать.
"Всем было страшно", – пассажиры о посадке самолёта в подмосковном Жуковском.
ИСТОЧНИК KP.RU