Глава Минфина Аргентины подал в отставку из-за падения курса песо

СЕГОДНЯ 03:55 2019-08-18T04:15:06+03:00

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В субботу, 17 августа, министр финансов Аргентины Николас Духовне подал в отставку, объяснив такое решение ухудшением экономической ситуации в стране и резкой девальвацией национальной валюты.

Об этом сообщил телеканал Todo Noticias, который на своей странице в Twitter опубликовал письмо главы Минфина президенту Аргентины Маурисио Макри.

«Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере», - в частности, пишет Николас Духовне.

11 августа в Аргентине прошли праймериз, на которых победил основной соперник действующего президента – левоцентрист Альберто Фернандес, с 2003 по 2008 год занимавший пост премьер-министра. За него отдали свои голоса свыше 47,65% граждан, а Маурисио Макри поддержали 32% избирателей.

Уже на следующий день, 12 августа, обвалился индекс аргентинской биржи Merval и резко упал курс песо.

ИСТОЧНИК KP.RU