2019-08-18T06:08:13+03:00
Происшествия

При падении самолета на жилой дом в США один человек погиб, второй получил серьезные травмы

Судьба еще одного мужчины неизвестна, он пока считается пропавшим без вести
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция все еще не пускает журналистов к месту крушения самолетаПолиция все еще не пускает журналистов к месту крушения самолетаФото: REUTERS
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В результате авиакатастрофы в американском штате Нью-Йорк, где легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в деревушке близ города Покипси, погиб как минимум один человек, еще один считается пропавшим без вести. Кроме того, опасные для жизни травмы получила женщина – одна из тех, кто находился в доме, передает телеканал NBC New York.

По данным местных чиновников, в доме, на который свалился самолет, в тот момент находились три человека: пропавший мужчина, 21-летняя девушка (именно ее сейчас пытаются спасти медики) и 30-летняя женщина, она чудом осталась невредима.

На борту воздушного судна было трое мужчин, один из них погиб, двое выживших. Информации об их состоянии власти штата пока не предоставили.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крушение произошло в субботу. После падения самолета начался пожар, дымом заволокло всю округу.

Причины аварии выясняют Федеральное авиационное управление (FAA ) США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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