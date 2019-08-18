За сутки в России потушили 53 лесных пожара

СЕГОДНЯ 07:20 2019-08-18T07:40:39+03:00

Больше всего возгораний зафиксировано в Красноярском крае, где огнем охвачено свыше 56 тысяч гектаров леса

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За минувшие сутки в России были потушены 53 лесных пожара на общей площади 58,8 тысячи гектаров. Еще вечером в субботу на территории страны было 75 действующих возгораний, их площадь превышала 104,3 тысячи гектаров.

«Ликвидировано 53 лесных пожара на площади 58 809 га», - говорится в сообщении пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».

Уточняется, что больше всего пожаров (31) зафиксировано в Красноярском крае, где огнем охвачено свыше 56 тысяч гектаров леса. Кроме того, в Иркутской области полыхают 15 лесных пожаров на площади 35 154 га. В борьбе с огнем участвуют 2 270 человек, задействованы 194 единицы техники, 30 самолетов и вертолетов. Еще 56 воздушных судов занимались мониторингом ситуации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за лесных пожаров на всей территории Иркутской области, Красноярского края и частично в Бурятии введен режим чрезвычайного положения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723485" frameborder="0"></iframe> Авиация МЧС России работает в Богучанском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU