Депутат Рады восхитился героизмом пилотов российского Airbus А321
Депутат Верховной рады Евгений Мураев высоко оценил героизм пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на поле около подмосковного аэропорта Жуковский.
Политик заявил, что героизм «такая же категория» как у горя и радости, поэтому для нормальных людей у него «нет национальности и других привязок».
«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасённые жизни. Молодцы», - написал депутат в своем Facebook.
Напомним, утром 15 августа самолет рейса Москва – Симферополь совершил жесткую посадку на кукурузном поле. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря действиям экипажа все остались живы. Летчиков и бортпроводников представили к государственным наградам. Однако, как писал ранее сайт kp.ru, героев Airbus А-321 занесли в базу печально известного ресурса «Миротворец», создатели которого публикуют личные данные тех, кого считают врагами незалежной.
Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"
ИСТОЧНИК KP.RU