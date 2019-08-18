Депутат Рады восхитился героизмом пилотов российского Airbus А321

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-18T07:35:56+03:00

Украинский политик заявил, что для нормальных людей у героизма не бывает национальности [видео]

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев высоко оценил героизм пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на поле около подмосковного аэропорта Жуковский.

Политик заявил, что героизм «такая же категория» как у горя и радости, поэтому для нормальных людей у него «нет национальности и других привязок».

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасённые жизни. Молодцы», - написал депутат в своем Facebook.

Напомним, утром 15 августа самолет рейса Москва – Симферополь совершил жесткую посадку на кукурузном поле. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря действиям экипажа все остались живы. Летчиков и бортпроводников представили к государственным наградам. Однако, как писал ранее сайт kp.ru, героев Airbus А-321 занесли в базу печально известного ресурса «Миротворец», создатели которого публикуют личные данные тех, кого считают врагами незалежной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726085" frameborder="0"></iframe> Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

ИСТОЧНИК KP.RU