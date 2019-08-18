2019-08-18T07:35:56+03:00
Политика

Депутат Рады восхитился героизмом пилотов российского Airbus А321

Украинский политик заявил, что для нормальных людей у героизма не бывает национальности [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Экипаж Airbus А321. Фото: соцсетиЭкипаж Airbus А321. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Депутат Верховной рады Евгений Мураев высоко оценил героизм пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на поле около подмосковного аэропорта Жуковский.

Политик заявил, что героизм «такая же категория» как у горя и радости, поэтому для нормальных людей у него «нет национальности и других привязок».

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасённые жизни. Молодцы», - написал депутат в своем Facebook.

Напомним, утром 15 августа самолет рейса МоскваСимферополь совершил жесткую посадку на кукурузном поле. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря действиям экипажа все остались живы. Летчиков и бортпроводников представили к государственным наградам. Однако, как писал ранее сайт kp.ru, героев Airbus А-321 занесли в базу печально известного ресурса «Миротворец», создатели которого публикуют личные данные тех, кого считают врагами незалежной.

Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки в России потушили 53 лесных пожара
Жертвами взрыва на свадьбе в Кабуле стали не менее 40 человек
При падении самолета на жилой дом в США один человек погиб, второй получил серьезные травмы
Депутат ВР заявил, что Украина «убивает» своё производство и научно-техническое будущее
Порошенко: «Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность»
Глава Минфина Аргентины подал в отставку из-за падения курса песо
При стрельбе на границе Израиля с сектором Газа убиты четверо палестинцев
В штате Нью-Йорк небольшой самолет упал на жилой дом
Подлинность расшифровки переговоров пилотов самолета А321 с диспетчерами подтвердили «Уральские авиалинии»
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Армия Израиля открыла огонь по палестинцам на границе с сектором Газа
На многолюдной свадьбе в Кабуле прогремел взрыв
Пожар на кузбасской шахте «Грамотеинская» потушили
Женский бунт в центре Мехико: пострадали более 30 человек
Трамп и Трюдо по телефону обсудили ситуацию с арестованными в Китае канадцами
"Позор": Дзюба раскритиковал судейство в матче с "Ахматом"
Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии
Задержаны подозреваемые в хищении госимущества Украины на $60 млн
Сафронов вернет заказчику €70 тысяч за испорченную при потопе картину
Военный вертолёт упал во Львовской области
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Боинга МН17
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти человек
Один человек погиб при наводнении в Стамбуле
В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в несколько месяцев
Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время
Умер Ричард Уильямс, нарисовавший кролика Роджера