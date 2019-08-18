СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-18T08:22:38+03:00

Погода в Москве на 18 августа 2019 года: кратковременный дождь и +22 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 18 августа 2019 года

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Погода в Москве на воскресенье, 18 августа 2019 года, будет облачной и пасмурной, вероятны кратковременные дожди, как и в большинство дней последних двух недель.

В столице ожидается облачность с прояснениями, сохраняется вероятность дождей. При этом температура воздуха не поднимется выше 20.. 22 градуса тепла. К ночи похолодает до плюс 12.. 13 градусов.

Ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду, к вечеру он сменит направление на западное со скоростью до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Напомним, что в субботу, 18 августа, в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности с грозами, сильным ветром и понижением температуры. Погодные условия привели к задержке и отмене более 20 рейсов в столичных аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU