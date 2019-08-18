Глушаков ответил Дзюбе на слова о «позоре» судейства

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-18T09:03:00+03:00

Полузащитник «Ахмата» отметил, что футболисты грозненского клуба не возмущаются, хотя им по ходу игры с "Зенитом" приходилось сложнее

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков призвал нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбу воздержаться от резких оценок в адрес судейской бригады на матче шестого тура Российской премьер-лиги между клубам и из Санкт-Петербурга и Грозного. По словам Глушакова, футболистам грозненского клуба было намного сложнее в меньшинстве, однако клеймить судей они не спешат.

«У нас судья удаляет, а у них [Игоря] Смольникова не удаляет. Когда люди с двух ног катятся — это не позор, мы молчим, ничего не говорим. Поэтому давайте не будем говорить, что это позор. Нам и так сложно было, еще и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, Дзюба назвал главными героями матча судейскую бригаду во главе с Алексеем Матюниным, которая, по мнению футболиста, не наказывала грозненских игроков «желтыми» карточками, хотя те затягивали время и «лежали по 15 минут». Встреча двух команд закончилась со счетом 0:0.

ИСТОЧНИК KP.RU