2019-08-18T09:15:46+03:00
Происшествия

ДТП с автобусом в Перми: восемь человек находятся в тяжелом состоянии

В результате происшествия госпитализировано 32 пассажира [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Автобус врезался в магазин. Фото группа ВК "Мой город Пермь"Автобус врезался в магазин. Фото группа ВК "Мой город Пермь"
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После ДТП с пассажирским автобусом в Перми госпитализировано 32 пассажира, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

«По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 08:30 (06:30 мск) госпитализировано 32 пострадавших, из них девять детей в состоянии средней степени тяжести, 23 взрослых», - говорится на сайте краевого Минздрава, где сообщили, что всем госпитализированным оказывается вся необходимая медицинскую помощь.

В ведомстве уточняют, что состояние двух пострадавших ухудшилось, при этом один ребенок пошел на поправку.

Как сообщал сайт kp.ru, в субботу, 17 августа, в Перми пассажирский автобус врезался в стену здания магазина. В результате происшествия погиб один пассажир. В краевой полиции сообщили, что по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Автобус с пассажирами врезался в магазин в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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