2019-08-18T09:47:32+03:00
Спорт

Миочич стал четвертым спортсменом в истории UFC, дважды завоевавшим чемпионский пояс

Американский боец смешанных единоборств нокаутировал своего соотечественником Кормье
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стипе МиочичСтипе МиочичФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Стипе Миочич одержал победу над своим соотечественником Даниэлем Кормье в поединке за звание Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе и стал четвертым спортсменом в истории тяжелой весовой категории UFC, сумевшим дважды завоевать чемпионский пояс.

Поединок между Миочичем и Кормье, который состоялся в американском городе Анахайме штата Калифорния, был главным событием в рамках бойцовского вечера UFC 241.

Ранее дважды обладателями чемпионского пояса смогли стать только американцы Рэнди Кутюру, Тиму Сильвия и Кейну Веласкесу

Для 36-летнего Миочича это была 19 победа из 21 боев. 40-летний Кормье потерпел свое первое поражение в тяжелом весе и второе - в карьере при 22 победах.

Напомним, год назад Кормье одолел Миочича и отобрал у него титул абсолютного действующего чемпиона UFC в тяжелом весе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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