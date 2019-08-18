2019-08-18T10:05:01+03:00
Общество

Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь

В ведомстве разработали специальную программу для укрепления здоровья трудящихся
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав предложил работодатель проверять сотрудников на алкогольМинздрав предложил работодатель проверять сотрудников на алкогольФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Для снижения количества несчастных случаев на предприятиях организациям рекомендуется тестировать сотрудников на употребление алкоголя при помощи алкотестеров. Такое предложение озвучило Министерство здравоохранения России в специально разработанной программе «Укрепление здоровья работающих».

«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования - снижение количества несчастных случаев на производстве», — говорится в программе ведомства.

В Минздраве также предлагают работодателям устраивать специальные безалкогольные корпоративные мероприятия.

В программе подчеркивается, что работающие вносят «основной вклад в экономическое и социальное развитие» страны, поэтому их здоровье имеет высокую ценность для государства и общества.

Напомним, как рассказывал ранее сайт kp.ru, в своей программе Минздрав также предлагает работодателям штрафовать сотрудников за перекуры. В ведомстве предполагают, что такие методы помогут бороться с никотиновой зависимостью работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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